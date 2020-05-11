МВД уточнило, где больше всего нарушителей самоизоляции

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11.05.2020, 11:15, Новости дня

Регионы юга РФ и Приморье лидируют по числу нарушений режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Соотношение количества составленных протоколов к числу жителей больше всего в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и в Республике Дагестан.

Об этом рассказал РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Юрий Валяев. При рассмотрении статистики по регионам, однако, нужно учитывать нерепрезентативность абсолютных значений, оговорился он: численность населения везде разная.

В большинстве регионов РФ по-прежнему действует режим всеобщей самоизоляции, в Москве и области он уже продлен до 31 мая. В Подмосковье с 12 мая вводится масочный режим, в Москве к маскам добавляется требование носить перчатки. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.

В РФ за последние сутки зарегистрированы 11 656 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших во всех регионах составляет 221 344 человек. По этому показателю РФ обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире.



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