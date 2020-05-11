Задержан организатор незаконного хосписа, при пожаре в котором погибли люди

11.05.2020, 11:15, Новости дня

По факту пожара в Красногорске, где погибли девять человек, заведено уголовное дело. ЧП произошло этой ночью в так называемом пансионате для престарелых. Местные власти говорят, что заведение работало незаконно. По документам это был просто частный дом. Организатор хосписа задержан, сообщили в Следственном комитете.

Сообщения о погибших на пожаре в частном хосписе подмосковного Красногорска обновлялись чуть ли не каждую минуту и цифры только росли. В итоге для девяти пожилых человек "Второй дом", так называлось предприятие, стал последним из пристанищ.

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации г. Красногорска Наталья Колесникова рассказала, что девять человек госпитализированы в Красногорскую горбольницу, из них шесть находятся в реанимации, трое – уже в терапевтическом отделении. Сейчас решается вопрос о размещении остальных пациентов.

На месте проводятся следственные действия, работает оперативный штаб, администрация Красногорска, сейчас в данный момент уже ищутся места, куда их разместят. Огонь, по предварительным данным вспыхнул на третьем этаже пансионата. Из-за неисправности электропроводки началось самовозгорание в районе душевых комнат. В здании в этот момент находится больше 30 постояльцев, многие из них лежачие.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило задымление на втором этаже здания. Открытого горения не наблюдалось. 20 человек вышли самостоятельно, 17 человек эвакуированы пожарными. Есть погибшие и пострадавшие", – уточняет сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области Александра Рыбалко.

Место в элитном районе Красногорска на Тенистой улице не помешало развернуть незаконную деятельность в этом доме. Да, людям здесь помогали, но документов, по мнению властей, на это не было, а здание по бумагам проходило как частный дом. Между тем цена за месяц пребывания здесь составляла от 25 то 50 тысяч рублей. И с таким называнием – "Второй дом" – есть еще по четырем адресам. С документами, по предварительным данным есть и другие проблемы. Некоторых постояльцев сюда принимали без удостоверений личности. Из-за этого пока невозможно установить погибших. Установлением всех обстоятельств сейчас занимаются эксперты-криминалисты. Другие специалисты пытаются связаться с родственниками погибших.