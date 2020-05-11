Мнение: Во всём виноват потребитель

11.05.2020, 11:10, Разное

Оторвитесь от компьютера, пройдите в гостиную, откройте крышку вашего фортепиано. Инструменту, может быть, больше ста лет, а его сложный механизм по-прежнему надёжно работает, чутко откликаясь на нажатия ваших пальцев.

То же самое верно и в отношении старых гитар, старых тромбонов, старых губных гармошек. Когда музыкальным инструментом владеет минимально аккуратный человек, он рассчитывает, что инструменты будут служить ему даже не годами, а десятилетиями.

Можно было бы объяснить этот странный для эпохи хлама феномен, если бы музыкальные инструменты стоили необычайно дорого. Нас не удивляет долгая жизнь роллс-ройсов, так как мы знаем, что цены на новый роллс-ройс начинаются от 20 миллионов рублей. Вместе с тем, например, блок-флейту можно купить за 500 рублей, и даже за такие смешные деньги вы получите качественный, сделанный «на века» товар.

Смешно, но даже музыкальная мебель не в пример красивее и качественнее своих привычных аналогов. Стандартная банкетка под фортепиано великолепно выглядит и надёжно служит. Купленное в ту же цену офисное кресло через три месяца начинает скрипеть, через год покрывается потёртостями, а через несколько лет выглядит уже так, будто вы принесли его домой с ближайшей помойки.

Этот пример доказывает, что промышленность XXI века безусловно способна производить качественные товары, причём цена таких товаров вполне может быть социальной, доступной практически любому кошельку.

К сожалению, типичный потребитель отбивается от качественных товаров, как собака от страпона. Типичный потребитель требует в магазине разную дрянь, и магазины, — что они могут поделать? — исправно снабжают потребителя разной дрянью. Между плохим и хорошим товаром потребитель всегда выберет плохой, так как продавец плохого товара может позволить себе потратить больше денег на рекламу.

С музыкантами такое не прокатывает, потому что музыканты разбираются в том, что покупают. Обыватели в массе своей не разбираются ни в чём, и потому маркетологи справедливо полагают, что для увеличения продаж лучше вкладываться не в качество, а в дополнительные свистелки, «теперь с двойной позолотой и усиленной решёткой вентиляции».

Будьте уверены, как только мы с вами начнём разбираться в мебели, в бытовой технике, в автомобилях и в продуктах, мы волшебным образом вернёмся в ту эпоху, когда столешницу нельзя было продавить пальцем, и когда ножницы жили в одной семье поколениями, не теряя своего свойства надёжно резать самые разнообразные материалы.