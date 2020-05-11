 

Сергей Боярский и Андрей Резников исполнили «Динозавриков» спустя 34 года

11.05.2020, 11:09, Разное

Сыновья Михаила Боярского и Виктора Резникова вновь вместе исполнили композицию «Динозаврики». Таким образом, они решили повторить свое выступление почти 35-летней давности.
Стоит напомнить, что запись оригинальной композиции «Динозаврики» состоялась ещё в 1986 году. Накануне Сергей Боярский поделился в Instagram видеороликом современного исполнения. В подписи к публикации сын известного артиста напомнил, что 9 мая Виктору Резникову могло исполниться 68 лет. Самого же исполнителя он называет добрым и талантливым человеком, а его песни по праву высоко оценены поклонниками.

Что касается современного исполнения песни «Динозаврики», то Боярский отметил: «Спели плохо, но могли и хуже». Кроме того, именно эту композицию сыновья артистов нередко вспоминали во время игр и обучения в школе. За считанные часы публикация набрала почти 8 тысяч просмотров.



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