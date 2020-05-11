 

Стали известны характеристики спецверсии смартфона Redmi K30 5G Extreme Edition

11.05.2020, 11:09, Разное

Разработчики рассекретили основные технические характеристики спецверсии смартфона Redmi K30 5G Extreme Edition. Данный аппарат будет иметь некоторые отличия от оригинала, и в первую очередь речь идёт о процессоре.
Подразделение компании Xiaomi готовится к запуску продаж спецверсии смартфона Redmi K30 5G Extreme Edition. Недавно в Сети появился видеоролик, частично раскрывающий секреты новинки.

Главным отличием устройства от основной модели серии является возможность подключения к беспроводным сетям нового поколения 5G. Ещё одной особенностью стал процессор. Речь идёт о чипе Snapdragon 768 от Qualcomm, который дебютирует в этом гаджете. Работать он будет при помощи 6 Гб оперативной памяти, а для хранения медиафайлов и установки приложений пользователю окажется доступно 128 Гб на дисковом пространстве. Также известен и размер экрана – 6,67 дюйма. Он, как и в оригинале, будет обновляться с частотой 120 Гц. Корпус и камеры также не изменятся. На задней панели сохранится вертикальная схема расположения четырёх объективов.

В настоящее время неизвестно, когда Redmi K30 5G Extreme Edition появится в продаже, но официальный анонс должен состояться уже в ближайшие дни. Предполагаемая цена новинки озвучивается на уровне 325 долларов США.



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