Путин поручил правительству представить план восстановления экономики
11.05.2020, 11:08, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с коронавирусом в России. Так, президент поручил правительству РФ к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.
Глава государства поручил кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Также Путин поручил кабмину разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.
Вместе с тем президент дал поручение Минздраву и Роспотребнадзору после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с инфекцией.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее – еженедельно. Ответственными за выполнение поручения назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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