Звезда “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт рассекретил пол будущего ребенка

11.05.2020, 10:54, Разное

Спустя полгода после страшной автокатастрофы, из-за которой 40-летний Кевин Харт несколько месяцев пролежал на больничной койке (врачи подозревали, что он больше не сможет ходить вследствие травмы позвоночника), он поделился с миром радостной новостью – он и его супруга Энико ждут ребенка. Вчера, в День матери, комик рассекретил еще одну значительную деталь – у них с женой родится дочь.

Кевин и Энико Харт с детьмиС Днем матери – эту прекрасную девушку и по совместительству мою жену. Мы тебя очень любим! И мы в восторге от того, что у нас родится дочь! Семья из 6 человек – WOOOOOOOW! Это благословение! Все, что я могу сказать, – спасибо, дорогая,- написал Харт в Instagram, на что не мог не отреагировать его близкий друг Дуэйн Джонсон, поздравивший семью со скорым прибавлением:

Семья 7. Не делай вид, что я не твой папочка. С Днем матери, Нико!

Кевин и Энико Харт с детьмиКевин Харт и Энико Пэрриш поженились в августе 2016 года в Монтесито близ Санта-Барбары. Об их помолвке стало известно в 2014 году: актер встал на одно колено перед возлюбленной в ее 30-й день рождения.

В этот идеальный день я принял идеальное решение,

– сообщил тогда Харт. Влюбленные вместе до сих пор и счастливы в браке. Будущий ребенок для Энико станет вторым – в ноябре 2017 года у них родился сын Кензо. А вот для Кевина Харта – уже четвертым: у него подрастают сын и дочь от первого брака с Торрей Харт (супруги развелись в 2011 году).

Кевин и Энико