Америка Феррера родила дочь и попросила сделать ей особенный подарок

11.05.2020, 10:54, Разное

Американская актриса и ее муж и коллега Райан Пирс Уильямс стали родителями во второй раз. У 36-летней Америки родилась дочь, которую назвали Люсия.

Люсия Марисоль Уильямс с родителямиЛюсия Марисоль Уильямс появилась на свет 4 мая, чтобы иметь возможность обнять и поцеловать меня в День матери. Мама, папа и старший братик на седьмом небе от счастья, что она присоединилась к нашей семье,- написала Феррера напротив фотографии крошечной ручки новорожденной дочери. Актриса также уточнила, что пандемия коронавируса внесла изменения в ее планы, но мотивировала делать добрые дела:

Карантин, возможно, отменил Baby Shower, но это не помешало нам собирать и доставлять необходимые вещи для проекта #YesWeCanMobileSchools – для мигрантов, мам и детей, которые в этом нуждаются, чтобы они могли учиться, играть и оставаться в безопасности в эти трудные времена.

Беременная Америка Феррера и Райан Пирс Уильямс с сыном СебастьяномФеррера также попросила всех фолловеров, которые хотели бы сделать подарок новорожденной Люсии, вместо этого отправить пожертвования в благотворительную организацию:

Дорогие друзья, если вы собираетесь отправить Люсии подарок, пожалуйста, пожертвуйте @yeswecanwf на ее имя. Спасибо всем моим друзьям и близким, которые присоединились к нашей инициативе!

Напомним, о своей беременности Феррера сообщила 1 января 2020 года, опубликовав фото с мужем и старшим сыном – 1,5-годовалым Себастьяном. Америка и Райан познакомились во время учебы в университете, когда тот пригласил начинающую актрису на пробы в своем первом фильме. В 2011-м пара сыграла свадьбу.

Беременная Америка Феррера