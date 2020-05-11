Бюджетный камерофон Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition вскоре дебютирует в Европе

11.05.2020, 10:53, Разное

Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition с поддержкой сетей 5G получит кодовое название Vangogh (Ван Гог). Напомним, что девайс появился на китайском рынке в апреле, и в скором времени может дебютировать и во многих других странах.

Аппаратной основой гаджета является процессор Snapdragon 765G, также стоит выделить поддержку быстрой зарядки Quick Charge 3+. По информации авторитетного инсайдера Xiaomishka, девайс получил модельный номер M2002J9E и кодовое название Vangogh (Ван Гог). Предположительно, аппарат появится в европейских странах уже в нынешнем месяце, а стоимость составит не менее 400 евро.

Смартфон оснащен квадрокамерой с модулями на 48+8+8+2 Мп. Среди других технических характеристик стоит выделить 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, ёмкость аккумулятора чуть более 4,1 тысячи мАч, также есть поддержка быстрой 20-ваттной зарядки.