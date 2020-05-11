 

Супруга Александра Цекало показала его стильную тещу

11.05.2020, 10:53, Разное

Молодая жена артиста Александра Цекало продемонстрировала эксклюзивные кадры с его тещей из семейного архива. Подписчики особенно оценили стильный и молодой внешний вид матери художницы.
Супруга известного российского музыканта Александра Цекало Дарина Эрвин по случаю празднования Дня матери обнародовала в мировой Сети фотографии родительницы. У некоторых поклонников появилось впечатление, что теща артиста выглядит очень хорошо в свои годы, и она едва ли не является ровесницей продюсера. Последний связал себя брачными узами с художницей, которая младше его на 30 лет, еще весной прошедшего года. Ради новых любовных отношений Александр Цекало решил оставить прежнюю жену Викторию Галушку, которая прежде родила ему сына Михаила и дочь Александру.

Новая пара ныне является одной из наиболее обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Большую часть личного времени Цекало и Эрвин проводят на территории США, не посещая светские мероприятия. Супруга бывшего спутника жизни певицы Лолиты Милявской нередко публикует в своем микроблоге изображения, связанные с ее родными и близкими, поэтому многочисленные фанаты имеют возможность больше узнать, как протекает ее брак с продюсером из России.

Дарина Эрвин является раскрепощенной особой, она часто рисует картины, будучи в полуобнаженном виде, обожает рассуждать об интиме и время от времени показывает публике голым мужа.



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