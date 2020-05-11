 

Внедорожник Chevrolet Tahoe получит полицейскую спецверсию

11.05.2020, 10:45, Новости дня

Появились данные, что обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe 2021 в дальнейшем получит полицейскую модификацию.

В свою очередь, аналогичное исполнение неоднократно удавалось рассмотреть в моделях Ford и Suburban. Производитель предусмотрел ряд расширенных опций, которые окажутся крайне актуальными для правоохранителей. В частности, в передней части появится дополнительный «кенгурятник». Модель лишится молдингов на дверях.

Вместо традиционных рейлингов на крыше планируется установить полноценную полицейскую сирену. По технической части здесь следует указать применение 5,3-литрового агрегата, который выдает 355 л.с. мощности. Новая модель получит 10-ступенчатую трансмиссию, а также обзаведется полным приводом во всех комплектациях.



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