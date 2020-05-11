 

Внедорожник Toyota Frontlander станет альтернативой RAV4

11.05.2020, 10:45, Новости дня

Японский автогигант Toyota запатентовал очередное название для модели, которая, предположительно, станет аналогом кроссовера RAV4.

В частности, в дальнейшем покупатели смогут ознакомиться с внедорожником Frontlander. Вместе с тем специалисты не исключают, что под новой моделью подразумевается одна из версий Harrier, тогда как руль получит привычное левое расположение на передней панели. Для сборки задействуют площадку в Китае. Вместе с тем технические параметры неизвестны, но предполагается  использование платформы TNGA GA-K.

Новый японский внедорожник Frontlander получит 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 171 л.с. Также появится гибридная модель с передним приводом и вариатором. Сроки выхода автомобиля пока не раскрываются.



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