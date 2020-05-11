Ученые разработали инновационное средство для поддержания гигиены полости рта

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11.05.2020, 10:30, Разное

Учёные из Университета Аалто, при содействии коллег из Хельсинкского университета, разработали специальное средство для поддержания гигиены полости рта в домашних условиях. Оно не уступает профессиональному стоматологическому оборудованию.
В основе нового антибактериального метода лежит фотодинамическая терапия двойного света. Во всём мире профессиональные стоматологи используют отдельные его части для восстановления здоровья зубов и уничтожения бактерий. Исследователи решили объединить их в одном устройстве и оказалось, что двойной свет показал результаты в тысячу раз эффективнее любого другого антибактериального метода. Он полностью уничтожает Straptococcus mutans, которые провоцируют развитие кариеса и зубного налёта.

Сейчас эксперты намерены начать поставку нового оборудования стоматологическим центрам и это должно произойти до конца мая. Также инженеры уже занимаются разработкой более компактного, но не менее эффективного устройства, которое можно легко использовать в домашних условиях. Это позволит поддерживать гигиену ротовой полости на профессиональном уровне без необходимости обращаться к стоматологам.



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