Названы возможные последствия смещения магнитного поля Земли

11.05.2020, 10:30, Разное

Магнитное поле Земли 11 мая может изменить собственную полярность. Как сообщают сотрудники американского агентства NASA, из-за этого не исключается увеличение сейсмической активности.

Земля 11 мая начнет пересечение токового гелиосферного слоя, являющего собой поверхность в Солнечной системе, которая меняет полярность магнитного поля горячей звезды. Магнитное поле центральной части системы невидимое и ничего кардинального не должно случиться в момент пересечения рубежей поля, но сложность в том, что последнее может поглощать расположенную в Солнечной системе плазму. В процессе этого изменения не исключается появление резкого скачка, и это может сказаться на нормальной работе электроприборов. К примеру, датчики научных станций на севере Европы зашкаливают в таком случае. В отдельных ситуациях приборы показывают, что направление, указывающее на Северный магнитный полюс, будто бы перевернулось на 180 градусов.

Рассуждая об этом факторе, исследователи обратили внимание на усиленное смещение магнитных полюсов и неожиданное увеличение сейсмической активности. Некоторые эксперты допустили предстоящий сдвиг полюсов, но сейчас пока неизвестно, чем это может закончиться. Рассматриваются конспирологические версии, согласно которым 12 мая произойдет нечто жуткое вроде смещения литосферы Земли. Ранее звучали предупреждения о «Великой Приливной волне» в недалеком прошлом.