 

Саша Артемова случайно показала свою дочь

11.05.2020, 10:30, Разное

Экс-участница проекта «ДОМ-2» Саша Артемова случайно показала лицо дочери, а затем быстро удалила видеозапись. Евгений и Кузин и его супруга после рождения ребенка не только скрывали имя девочки, но и не показывали, как она выглядит.
В погожую погоду 25-летняя Саша Артемова и 35-летний Евгений Кузин решили погулять с ребенком на свежем воздухе. Свою прогулку они записали на телефон и опубликовали в Instagram. Пока они рассказывали, о каком доме они мечтают, случайно в объектив камеры попало лицо дочери.

Позднее бывшая участница «ДОМ-2» Саша Артемова удалила данный снимок. Ее поклонники сочли, что она случайно опубликовала запись, не заметив, что на ней присутствует ее дочь. Знаменитость всячески оберегает ребенка, ведь ранее она могла потерять его во время беременности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Китайский вирусолог Юань Чжимин считает невозможным синтез коронавируса

10.05 / СМИ: Игги Азалия впервые стала мамой

21.04 / Xiaomi объявила дату презентации MIUI 12 и бюджетного Mi 10 Lite с «перископом»

28.03 / “Львы и тигры на улицах”: Захарова высмеяла фейк о борьбе с COVID-19 в России

22.04 / Плохо себя чувствую – Эдита Пьеха слегла с серьезной болезнью

26.03 / Эксперты развенчали мифы о зачатии

08.05 / Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, чем опасно неправильное ношение маски весной

22.04 / Врач рассказала, как по внешнему виду определить авитаминоз

08.04 / Мнение: Коронавирус посещал нас в ноябре

29.04 / Как влияет сочетание аэробных и силовых упражнений на вес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска