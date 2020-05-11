Саша Артемова случайно показала свою дочь

11.05.2020, 10:30, Разное

Экс-участница проекта «ДОМ-2» Саша Артемова случайно показала лицо дочери, а затем быстро удалила видеозапись. Евгений и Кузин и его супруга после рождения ребенка не только скрывали имя девочки, но и не показывали, как она выглядит.

В погожую погоду 25-летняя Саша Артемова и 35-летний Евгений Кузин решили погулять с ребенком на свежем воздухе. Свою прогулку они записали на телефон и опубликовали в Instagram. Пока они рассказывали, о каком доме они мечтают, случайно в объектив камеры попало лицо дочери.

Позднее бывшая участница «ДОМ-2» Саша Артемова удалила данный снимок. Ее поклонники сочли, что она случайно опубликовала запись, не заметив, что на ней присутствует ее дочь. Знаменитость всячески оберегает ребенка, ведь ранее она могла потерять его во время беременности.