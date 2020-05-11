 

Климкин – у России нет морального права праздновать День Победы

11.05.2020, 10:27, Новости дня

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью каналу Еспресо ТВ заявил об отсутствии у РФ морального права праздновать День Победы. Он добавил, что Киеву ни при каких условиях нельзя отдавать Москве победу над нацизмом. «Поскольку она пытается взять её в заложники и отобрать у нас», — подчеркнул бывший министр.

ПАВЕЛ КЛИМКИН, бывший глава МИД Украины: Но сколько существует история… Ну, посмотрите, есть европейская традиция исторической памяти, а есть российская. Европейская воспринимает войну такой, как она была. Она не строит мифологию, не выстраивает российскую логику скреп. А российская — наоборот. Причём сейчас происходит переход от одной путинской модели — назовём её условно «гибридной автократией» — к иной автократии. И вот это победобесие, про которое только что говорили, оно будет лишь усиливаться.
 
А для нас должно быть, действительно, 8 мая, поскольку у нас (всё ещё. — ИноТВ) есть некоторое абсолютно искажённое понимание политкорректности. И нам не нужно ни при каких условиях отдавать РФ победу над нацизмом, поскольку она пытается взять её в заложники и отобрать у нас.
 
Я считаю, что РФ вообще не имеет морального права праздновать этот праздник, поскольку главный принцип и нашей, и европейской памяти — это «никогда снова». А РФ использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще выстраивать абсолютную иную модель.
 
Мы не должны вестись на российские попытки нас разъединять. Мы должны просто понимать: все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно, на стороне каких империй они боролись, — просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов — они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно вести эту историческую, если хотите, войну, а это также война с Россией. И эту войну также нужно выиграть.

Дата выхода в эфир 09 мая 2020 года. 



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