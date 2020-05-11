Оперативная перевозка мебели по Киеву
11.05.2020, 10:33, Рекомендуем
Теги: Ремонт
Процесс переезда на новое место жительства волнительный и приятный, ведь чаще всего – это новый виток в жизни. Но каждый раз при смене места жительства киевляне сталкиваются с такой проблемой, как перевозка имущества.
Если некоторые вещи можно транспортировать своими силами, то с мебелью и другими габаритными грузами сделать это практически невозможно. Решить эту проблему поможет компания
Какие трудности возникают при перевозке мебели своими силами
Многие киевляне в погоне за экономией пытаются решить вопрос с переездом самостоятельно. Но такое решение вызывает целый ряд трудностей:
- при отсутствии навыков демонтаж/монтаж мебели выполнить затруднительно;
- не каждый может справиться со спуском мебели по этажам, поскольку это физически тяжело;
- перевозить габаритные грузы без соответствующего транспорта сложно.
Если посчитать, сколько уйдет сил, времени и денег на самостоятельный переезд, можно сделать вывод, что такое решение нерационально. Лучше обратиться в компанию, которая занимается грузоперевозками и имеет собственный автопарк, что позволяет подобрать автомобиль с учетом требований клиента. При этом вам не придется переживать за сохранность мебели – весь груз ответственности ложится на плечи фирмы-перевозчика.
Где заказать перевозку мебели по Киеву
Быстро, качественно и без лишних вопросов перевезти мебель, а также другое имущество на новое место жительства поможет компания «Trans Moving». Сотрудничество с нами имеет несколько преимуществ:
- комплексный подход к решению любых вопросов;
- большой выбор транспорта;
- опытные грузчики;
- широкий спектр услуг (доставка упаковочного материала, сборка и разборка мебели, подъем и занос в квартиру, уборка помещений после перевозки и пр.).
Стоимость перевозки мебели по Киеву зависит от маршрута и дополнительных услуг, которые мы можем вам предоставить. Оплата возможна наличным или безналичным расчетом. На сайте есть удобный калькулятор, который поможет быстро рассчитать ориентировочную стоимость перевозки грузов с учетом всех дополнительных услуг. Если вам нужно оперативно перевезти мебель или другой габаритный груз, смело обращайтесь в нашу компанию.
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