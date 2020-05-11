Оперативная перевозка мебели по Киеву
 

Оперативная перевозка мебели по Киеву

11.05.2020, 10:33, Рекомендуем
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Процесс переезда на новое место жительства волнительный и приятный, ведь чаще всего – это новый виток в жизни. Но каждый раз при смене места жительства киевляне сталкиваются с такой проблемой, как перевозка имущества.

Если некоторые вещи можно транспортировать своими силами, то с мебелью и другими габаритными грузами сделать это практически невозможно. Решить эту проблему поможет компания «Виватранс». Мы занимаемся перевозкой мебели по Киеву, предлагаем клиентам большой выбор транспорта грузоподъемностью от 1,5 до 10 тонн. У нас также можно заказать автомобиль с гидробортом по цене обычного.

Какие трудности возникают при перевозке мебели своими силами

Многие киевляне в погоне за экономией пытаются решить вопрос с переездом самостоятельно. Но такое решение вызывает целый ряд трудностей:

  • при отсутствии навыков демонтаж/монтаж мебели выполнить затруднительно;
  • не каждый может справиться со спуском мебели по этажам, поскольку это физически тяжело;
  • перевозить габаритные грузы без соответствующего транспорта сложно.

Если посчитать, сколько уйдет сил, времени и денег на самостоятельный переезд, можно сделать вывод, что такое решение нерационально. Лучше обратиться в компанию, которая занимается грузоперевозками и имеет собственный автопарк, что позволяет подобрать автомобиль с учетом требований клиента. При этом вам не придется переживать за сохранность мебели – весь груз ответственности ложится на плечи фирмы-перевозчика.

Где заказать перевозку мебели по Киеву

Быстро, качественно и без лишних вопросов перевезти мебель, а также другое имущество на новое место жительства поможет компания «Trans Moving». Сотрудничество с нами имеет несколько преимуществ:

  • комплексный подход к решению любых вопросов;
  • большой выбор транспорта;
  • опытные грузчики;
  • широкий спектр услуг (доставка упаковочного материала, сборка и разборка мебели, подъем и занос в квартиру, уборка помещений после перевозки и пр.).

Стоимость перевозки мебели по Киеву зависит от маршрута и дополнительных услуг, которые мы можем вам предоставить. Оплата возможна наличным или безналичным расчетом. На сайте есть удобный калькулятор, который поможет быстро рассчитать ориентировочную стоимость перевозки грузов с учетом всех дополнительных услуг. Если вам нужно оперативно перевезти мебель или другой габаритный груз, смело обращайтесь в нашу компанию.



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