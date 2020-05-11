В Москве опубликовали официальные данные по количеству смертей: за апрель их число выросло на 18,4%, коронавирус – не главная причина

11.05.2020, 10:18, Новости дня

В апреле 2020 года в Москве количество зарегистрированных смертей увеличилось на 18,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Впервые с 2010 года этот показатель перешагнул отметку в 11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные ЗАГС Москвы.

Ежемесячно в Москве регистрируется в среднем меньше 10 тысяч смертей, однако этот показатель значительно повысился во время аномальной жары и смога 2010 года – до 14 000 в июле и 15 000 в августе. В апреле 2020 года на фоне вспышки коронавируса число выданных свидетельств о смерти повысилось до 11 846 – на 1 841 больше, чем в апреле прошлого года.

Как пишет The Moscow Times, эти данные стали доступны в те дни, когда в России быстрее, чем в какой-либо европейской стране, ускоряется прирост случаев инфицирования. При этом показатели смертности в РФ остаются намного ниже, чем в других странах. Москва, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции российский регион, продолжает регистрировать пиковые значения инфицирования, несмотря на особый режим ограничений, введенный 30 марта.

Сейчас в Москве зарегистрировано 109 740 случаев заражения коронавирусом и 1124 смертей пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе около 600 – в апреле, но московские власти говорили, что в действительности инфицированных в три раза больше, потому что тестируются не все заразившиеся.

Российское статистическое управление (Росстат) еще не опубликовало свои апрельское данные по смертности. Ожидается, что они появятся в конце мая или начале июня.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что коронавирус не повлиял на статистику по демографии в стране: смертность среди пациентов с COVID-19 составляет не более 1% от числа всех инфицированных. Эксперты полагают, что такие данные связаны с методами, которыми ведется подсчет показателей смертности, связанных с эпидемией коронавируса, отмечается в публикации The Moscow Times.

Хотя Всемирная организация здравоохранения опубликовала сложные руководящие принципы для подсчета случаев смерти от коронавируса, эксперты жалуются на то, что они появились слишком поздно (16 апреля). Как пишет Reuters, многие страны сейчас ориентируются на общую статистику смертей, которая дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом. В этих данных учтены в том числе смерти от незарегистрированного COVID-19, а также смерти от других болезней, число которых может возрасти из-за перегруженности больниц.

Например, в Бельгии принят метод, который по мнению специалистов, назван наиболее “либеральным”. Так, в интернатах для пожилых людей учитывается вирус, как “причина смерти” даже если он был только заподозрен у умершего, но не подтвержден. Этим, вероятно, и объясняется то, что уровень смертности от коронавируса в Бельгии самый высокий в мире. Бельгийские врачи объясняют: предпочтительнее завысить статистические данные, чем занизить. В первом случае это стимулирует повышенную бдительность и снизит число заболевших, во втором – может ослабить бдительность, и это может привести к новым людским потерям.

В то же время, Италия и США, а также ряд европейских стран, классифицируют смертность как “вызванную коронавирусом”, если у умершего был положительный результат при тестировании COVID-19, хотя формально причиной смерти может считаться другая болезнь, хронические проявления которой больной испытывал уже много лет.

Данные итальянского статистического бюро показывают, что смертность по всей стране выросла на 39% с момента первой официальной смерти от COVID-19 по сравнению со средним показателем за тот же период (21 февраля – 31 марта) в предыдущие пять лет.