Сотрудники Белого дома заразились коронавирусом

11.05.2020, 10:15, Новости дня

Коронавирус добрался до Белого дома в период, когда администрация обдумывает возможность возобновления некоторых элементов социально-экономической жизни в США, которые заняли первое место в мире как по числу выявленных инфицированных COVID-19, так и по числу летальных исходов.

По меньшей мере два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом: представитель личной обслуги президента Дональда Трампа и пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса.

В пятницу Трамп подтвердил, что результаты теста Кэти Миллер, пресс-секретаря Пенса, которая также является женой помощника Трампа Стивена Миллера, оказались положительными.

Представитель Майка Пенса сообщил, что результаты теста самого вице-президента отрицательные, и он вернется в Белый дом в понедельник.

«Вице-президент Пенс продолжит выполнять рекомендации медицинского подразделения Белого дома и не находится в карантине», – заявил его представитель Девин О’Мэлли в воскресенье.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт Белого дома в борьбе с коронавирусом, находится в самоизоляции, хотя его тест дал отрицательный результат.

Всего в США выявлено более 1,3 миллиона инфицированных, более 80 тысяч человек скончались.

Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где по состоянию на воскресенье было 335395 выявленных случаев заболевания и 26670 летальных исходов.

При этом некоторые районы штата Нью-Йорк и соседних штатов настроены на частичное возобновление работы бизнеса с 15 мая, после того как некоторые штаты с более низкими показателями инфицированности начали ослаблять ограничения.

В рамках этого плана губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо постановил, что сотрудники домов престарелых в его штате должны сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю.

На воскресном брифинге Куомо заявил, что организации по предоставлению ухода и поддержки, включая дома престарелых, которые не будут выполнять новые требования, лишатся лицензий.

Темпы прироста новых инфицирований в Нью-Йорке снизились, но смертность растет, особенно в домах престарелых.

Пожилые люди составляют пятую часть от всех умерших в Нью-Йорке или примерно 5300 человек. Куомо критиковали за недостаточное внимание к этой возрастной группе., но он отверг эти обвинения.

«Вирус использует дома престарелых, это его мишень. Эти люди являются уязвимой группой в уязвимом месте», – сказал он.

По новым правилам, больницы не могут выписывать пациентов в дома престарелых, пока результаты их тестов не будут отрицательными.

На пожилых людей приходится значительная часть смертей и в других регионах мира, особенно в Швеции, которая не стала вводить ограничений на выход из дома, но вместо этого положилась на то, что люди проявят ответственность и будут соблюдать меры предосторожности. В результате в Швеции зарегистрировано более 26 тысяч случаев COVID-19, в два раза больше, чем в соседних Норвегии и Дании вместе взятых. В Швеции от коронавируса умерло больше людей, чем во всех остальных скандинавских странах: Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии. Треть умерших в Швеции – пожилые люди.

Британское правительство в воскресенье обнародовало трехэтапный план по открытию страны, которая занимает третье место по числу инфицированных после США и Испании.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он намерен проявлять осторожность, и что переход к каждому следующему этапу будет осуществляться только после выполнения всех условий предыдущего. Он также объявил о наказаниях для людей, которые не выполняют распоряжения.

Некоторые европейские и другие страны уже начали ослаблять ограничения, введенные для сдерживания вируса – с неоднозначными результатами. В то время как в Австралии, Новой Зеландии и Вьетнаме зарегистрировано лишь несколько новых случаев или их не было вообще, в Германии и Южной Корее произошел всплеск после открытия.

В Германии, которая начала ослаблять социальные ограничения на прошлой неделе, произошло несколько региональных вспышек, особенно в домах престарелых и на скотобойнях.

«Все закончится, только когда это закончится», – заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в воскресенье на фоне крупнейшего за месяц всплеска инфекций в стране.

Планировалось, что южнокорейские школы возобновят занятия на этой неделе, но открытие может быть отложено после новых вспышек. Официальные лица говорят, что решение о следующих шагах будет принято на основе анализа новых случаев заболевания.

Китай сообщил о 14 новых случаях заболевания в воскресенье – это первый случай за десять дней, когда этот показатель выражается двузначным числом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев инфицирования превысило 4 миллиона, скончались более 280 тысяч человек.