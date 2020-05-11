Сивохо заявил, что его “команда” возложила цветы на 9 Мая в оккупированном Донецке

11.05.2020, 10:09, Новости дня

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины артист Сергей Сивохо написал в Facebook, что его “команда” 9 Мая возложила цветы ко Дню Победы в оккупированном Донецке.

“В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!” – говорится в посте (орфография сохранена).

Кто входит в его “команду”, Сивохо не уточнил.

На одном из фото изображены гвоздики на фоне мемориала в парке имени Ленинского комсомола в Донецке.

Такой день… В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших. С Днем Победы, Земляки! С Днем Победы, украинцы!👏 Posted by Сергей Сивохо on Laupäev, 9. mai 2020

Многие пользователи в комментариях высказали недоумение и недовольство.

“Земляки с большой, украинцы с маленькой – комментарии излишни. Кремлевская методичка в овечьей шкуре. У них всегда томик Пушкина и “мы за мир” в одной руке и автомат Калашникова – Шмайсера в другой”, – написал “Михаил МММ”.

“Действительно, так и написал, о “нашей команде в Донецке”. А в Луганске – нет? А в Москве?” – интересуется Олег Супруненко.

“Сережа, сколько бы ты ни вылизывал русских, для них ты всегда будешь бандеровцем только за то, что ты родился на Украине и имеешь похожую на украинскую фамилию”, – считает Olek Shulha.

Донецк с 2014 года оккупирован российскими гибридными войсками.

О своем назначении советником секретаря СНБО на общественных началах донецкий комик Сивохо сообщил 21 октября 2019 года.

12 марта 2020 года в конгрессно-выставочном центре “Парковый” в Киеве произошел конфликт между Сивохо и националистами на презентации платформы примирения и единства. Представители партии “Национальный корпус” сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и “ватным клоуном”, толкнули в спину, после чего он упал.

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе “внутренним конфликтом”. Он также говории, что на Донбассе идет “гибридная война” и что это “многослойный конфликт”.

30 марта аппарат СНБО сообщил, что Сивохо больше не является советником секретаря.