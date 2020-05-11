Во Франции зарегистрировали самое низкое суточное число смертей от коронавируса с начала карантина

11.05.2020, 10:09, Новости дня

Количество погибших от коронавирусной инфекции во Франции увеличилось до 26 380, сообщило вечером 10 мая министерство здравоохранения страны.

Таким образом, за последние сутки в стране зарегистрировали 70 летальных исходов. Это самый низкий показатель с 17 марта, когда в стране был введен жесткий карантин, отметила радиостанция RFI.

С начала эпидемии, по данным минздрава, 96 038 больных коронавирусной инфекцией COVID-19 были госпитализированы, 56 217 из них уже выписали домой.

Во французских больницах сейчас остается 22 569 пациентов с COVID-19 (+253 госпитализированных за последние сутки), 2776 из них находятся в реанимации.

Министерство здравоохранения страны не публикует данные об общем числе французов, у которых был подтвержден коронавирус. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, коронавирус был выявлен более чем у 177 тыс. жителей Франции. Страна занимает шестое место в мире по числу инфицированных и пятое – по количеству летальных случаев.

С 11 мая во Франции начинается смягчение карантина. Страну разделили на “зеленые” и “красные” департаменты – в зависимости от эпидемической ситуации. Столичный регион Иль-де-Франс и еще три региона вошли в “красную” зону, где остаются более жесткие ограничения. В целом по стране сегодня открываются непродовольственные магазины и парикмахерские, сообщила RFI. Закрытыми остаются крупные торговые центры в столичном регионе, а также бары, кафе, рестораны, театры, кинотеатры, спортивные центры, крупные музеи по всей стране. Кроме того, с 11 мая отменили ограничения на выход из дома, но все поездки на расстояние больше 100 км от места постоянного проживания ограничены рабочей необходимостью или неотложными семейными обстоятельствами. Решение об открытии школ будут принимать муниципальные власти.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,1 млн человек, сообщил Университет Хопкинса. Более 282,7 тыс. человек умерли, а 1,4 млн выздоровели.