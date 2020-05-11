Парки в Украине закрывали ради психологического эффекта – Ляшко

11.05.2020, 10:09, Новости дня

Правительство Украины решило закрыть парки во время карантина для психологического эффекта, чтобы заставить людей соблюдать другие введенные ограничения. Об этом 8 мая в эфире телеканала “Украина 24” сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Когда в свое время мы закрывали парки, делали опрыскивание дорог, это было вопросом не столько влияния на эпидемический процесс, сколько [влияния] на психологический процесс. Закрытие парков – [значит], нет ощущения, что все безопасно. Люди психологически готовились к тому, что [нужно соблюдать] карантин”, – объяснил Ляшко.

По его мнению, такие методы являются результативными.

“Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство”, – сказал Ляшко.

Он сообщил, что Украина переняла эту практику у других стран, в частности у Китая и Италии.

“Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, оно [закрытие парков] не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят [опасности], это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект”, – заявил Ляшко.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В некоторых городах остановили транспорт.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

С 11 мая в Украине начинается смягчение ограничений. Граждане теперь могут посещать парки и скверы. Кроме того, разрешили открыться магазинам, торгующим непродовольственными товарами, салонам красоты и нотариальным конторам.

По состоянию на 11 мая коронавирус подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.