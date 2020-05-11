Медики рассказали, почему женщины чаще мужчин страдают от головной боли

11.05.2020, 10:09, Разное

Коллектив испанских ученых провел исследование, предметом которого стало изучение подробностей протекания мигрени – сильной головной боли. В результате были выяснены причины, почему представительницы прекрасного пола страдают от этой болезни значительно чаще, чем мужчины.

Статистические данные свидетельствуют о том, что женщины ощущают боли, связанные с мигренью, в три раза чаще, чем их визави мужского пола. По сообщению зарубежного профильного интернет-издания Frontiers in Molecular Biosciences, в ходе исследования ученые, представляющие Университет Мигеля Эрнандеса (Эльче, Испания), провели ряд экспериментов, определяющих воздействие разных гормонов, влияющих на самочувствие людей с мигренью – как у мужчин, так и женщин. В итоге выяснилось, что ослабление и прекращение головных болей у дам прекращается при ощутимом снижении уровня в организме гормона эстрогена. Этот фактор становится особенно наглядным в период менопауз или сбоев менструального цикла. Результат научной работы дал основание исследователям сделать вывод о том, что именно присутствие в женском организме эстрогена является причиной более частой, по сравнению с мужчинами, заболеваемости мигренью у женщин.

Специалисты напомнили об опасности, которую представляет мигрень для организма. Кроме дискомфорта, вызванного сильной пульсирующей болью в голове, заболевание способно спровоцировать серьезные нарушения в работе органов зрения, тошноту, рвоту, головокружение, онемение разных участков тела и повышенную восприимчивость к звукам или запахам. Отмечается, что у женщин, не достигших 50-летнего возраста, приступы недуга могут увеличить риск ишемического инсульта, особенно у тех, кто склонен к курению или применению оральных контрацептивов. К слову, медики отметили, что появление мигреней может быть связано не только с вышеуказанными причинами, но и с генетической предрасположенностью или факторами экологии. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют при первых признаках заболевания обратиться к врачам, а также сдать анализы на гормоны.