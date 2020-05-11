 

Назван ТОП-5 самых компактных смартфонов 2020 года

11.05.2020, 10:09, Разное

Безрамочные смартфоны обрели большую популярность в мире среди потребителей электронной техники, но и у компактных гаджетов тоже имеются свои поклонники. Специалисты назвали ТОП-5 лучших девайсов 2020 года такого формата.
Лидирует в ТОП-5 iPhone SE 2020 стоимостью 40 тысяч рублей. Отдав данные средства, клиент получит смартфон с 4,7-дюймовым дисплеем, процессором A13 Bionic, последней версией операционной системы iOS, основной камерой на 12 Мп, 64 Гб собственной памяти, «фронталку» на 7 Мп. На втором месте списка самых компактных смартфонов находится iPhone 8 за 36 000 рублей. Он порадует потребителей iOS 11, 4,7-дюймовым экраном, 64 Гб памяти, подэкранным дактилоскопическим сканером.

Замыкает тройку iPhone 7. Этот продукт американской корпорации Apple стоит 25 000 рублей и предлагает пользователям дисплей на 4,7 дюйма, 2 и 32 Гб памяти, аккумулятор емкостью 1960 мАч, чип A10 Fusion и «операционку» iOS 10. Также нужно отметить Redmi 4X 32Gb, который выпустили три года назад. Устройство оснащается пятидюймовым экраном, Android 6.0, 3 Гб оперативной и 32 Гб своей памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 435, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 5 Мп и батареей на 4100 мАч.

Пятую позицию занял смартфон ZTE Blade A3 2019. Всего за 4000 рублей покупатель получит аппарат с 1 Гб оперативной и 16 Гб собственной памяти, экраном на пять дюймов, девятой версией Android, чипсетом Unisoc SC9832E, аккумулятором емкостью 2000 мАч, LTE и камерой на 8 Мп.



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