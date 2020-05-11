 

Иран заявил о гибели 19 человек во время военных учений

11.05.2020, 10:08, Новости дня

По меньшей сере 19 человек погибли, 15 пострадали в ходе инцидента с иранским судном поддержки и обеспечения в Оманском заливе, сообщила пресс-служба военно-морских сил армии Ирана.

«Число погибших составило 19 человек, 15 пострадали, их состояние удовлетворительное», – приводит РИА «Новости» сообщение иранского ведомства.

При этом в армии Ирана никак не подтверждили или опровергли информацию о том, что судно подверглось случайному ракетному обстрелу со стороны своих. 

Ранее иранские СМИ сообщили, что в результате инцидента с большим ракетным катером «Кенарак» на учениях ВМС Ирана в Оманском заливе один человек погиб и несколько пострадали. 

По информации Al Arabiya, катер по ошибке был поражен ракетой, выпущенной с иранского фрегата «Ямаран».



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