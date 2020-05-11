 

В “Зените” открестились от переговоров с “Наполи” о трансфере Азмуна

11.05.2020, 10:00, Новости дня

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отрицает факт переговоров с итальянским "Наполи" и другими клубами о продаже нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Функционер винит агентов в распускании слухов.

"Переговоров ни с "Наполи", ни с какими другими клубами по Азмуну мы не ведем. Сейчас у нас одна забота — доиграть текущий сезон в чемпионате России, доведя его до своей победы. А история с Азмуном — пример того, как работают агенты, создавая истории исключительно в своих интересах".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к иранскому нападающему "Зенита" со стороны не только "Наполи", но и испанских "Атлетико", "Севильи", и английских "Лестера" с "Вест Хэмом".

Азмун выступает за клуб из Санкт-Петербурга с января 2019 года. За текущем сезоне Сердар провел в футболке "Зенита" в общей сложности 29 матчей, став автором 14 голов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Бесплатный проезд ветеранов ВОВ на поездах приостановят из-за коронавируса

01.05 / Замглавы Воскресенского УМВД задержан за получение взятки

01.05 / В Таджикистане суд запретил информационный сайт «Ахбор»

16.04 / Сенатор: Решение перенести парад мотивировано заботой о здоровье его участников и ветеранов

21.04 / Основатель MDK объяснил рост числа мемов в Рунете

31.03 / «Атомэнергомаш» отгрузил оборудование для завода по переработке отходов в Великобритании

21.04 / Минюст предложил отказаться от повышения штрафов в новом КоАП

03.04 / Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса

10.04 / ВОЗ обеспокоилась ростом насилия в семьях из-за самоизоляции

30.04 / Российский бизнес активно участвует в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска