В “Зените” открестились от переговоров с “Наполи” о трансфере Азмуна

11.05.2020, 10:00, Новости дня

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев отрицает факт переговоров с итальянским "Наполи" и другими клубами о продаже нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Функционер винит агентов в распускании слухов.

"Переговоров ни с "Наполи", ни с какими другими клубами по Азмуну мы не ведем. Сейчас у нас одна забота — доиграть текущий сезон в чемпионате России, доведя его до своей победы. А история с Азмуном — пример того, как работают агенты, создавая истории исключительно в своих интересах".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к иранскому нападающему "Зенита" со стороны не только "Наполи", но и испанских "Атлетико", "Севильи", и английских "Лестера" с "Вест Хэмом".

Азмун выступает за клуб из Санкт-Петербурга с января 2019 года. За текущем сезоне Сердар провел в футболке "Зенита" в общей сложности 29 матчей, став автором 14 голов.