“Сын будет тобой гордиться”: Нурмагомедов поддержал Фергюсона после его поражения

11.05.2020, 10:00, Новости дня

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку американскому бойцу ММА Тони Фергюсону после того, как тот проиграл Джастину Гэтжи бой за звание временного чемпиона.

"Чтобы ни случилось — теперь это в прошлом. Надеюсь, что с тобой и твоей семьей все хорошо, — написал Нурмагомедов в своем аккаунте в Twitter. — Когда твой сын вырастет, то он будет тобой гордиться".

Напомним, что Фергюсон проиграл Гэтжи за полторы минуты до завершения боя. После боя 36-летний американец отправился в больницу, где у него были диагностированы ушибы, рассечения, травмы ног и перелом орбитальной кости.

Напомним, что теперь титул временного чемпиона носит Гэтжи и именно он является претендентом на следующий бой с Нурмагомедовым. Ранее ММА-боец из РФ объявил, что готов вернуться к октагон не раньше сентября.