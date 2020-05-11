Эксперты рассказали о способе бесплатного перехода на лицензионную версию Windows 10

11.05.2020, 9:53, Разное

Известно, что официальная поддержка операционных систем Windows 7 и Windows 8.1 прекращена корпорацией Microsoft еще с середины января текущего года. Однако, как свидетельствуют эксперты, все еще существует способ для пользователей указанных ОС осуществить бесплатный переход на новую Windows 10.

Сообщается, что сроки бесплатного обновления официально истекли еще несколько лет назад. Однако, специалистами профильного ресурса WindowsLatest в процессе тестирования была обнаружена некая “уловка” для бесплатного перехода в рамках последнего крупного обновления Windows 10 May 2020 Update, планируемого к распространению среди пользователей в конце мая текущего года. Данный факт означает, что обладатели действующих лицензионных ОС Windows 7 и Windows 8.1 могут перейти на Windows 10 без предусмотренной оплаты размером в 120 долларов США. Эксперты предполагают, что в Microsoft известно о такой возможности, однако фирма не отказывается от повода улучшить статистику Microsoft 10, пусть даже с некоторыми финансовыми потерями для себя.

Как информируют эксперты WindowsLatest, методика перехода является довольно простой. Для совершения процедуры пользователь должен осуществить загрузку и запуск утилиты Media Creation Tool, с последующим выбором опции немедленного обновления ПК с сохранением файлов. Примечательно, что метод с Media Creation Tool не работает в случае чистой установки Windows 10. В частности, имеется строгая необходимость выбора опции “Обновить этот компьютер сейчас”, а не компонента “Создать установочный носитель для другого компьютера”. Об этом сообщает интернет-издание Ixbt.com.