 

У Лизы Адаменко на шоу «Холостяк» случилась истерика

11.05.2020, 9:53, Разное

У участницы шоу «Холостяк» Лизы Адаменко произошла истерика. Она не получила взаимности от Антона Криворотова.
Антон Криворотов принял решение оставить в шоу «Холостяк» всех девушек: Лизу Адаменко, Настю Ковалеву и Барбару Пино. Невзирая на хороший финал у Лизы Адаменко произошла истерика. Она не получила ответ от Антона Криворотова на вопрос о том, какие чувства он к ней испытывает.

Участницы проекта отметили, что девушка была не в себе, а потом вообще стала плакать навзрыд. Она говорила, что влюбилась в прекрасного принца, но он не испытывает к ней ничего. Антон Криворотов успокаивал участницу, но она просила отослать ее домой. Холостяк уверял Лизу Адаменко в том, как ему важно повести ее на знакомство с родителями и только после этого она успокоилась.

Позже главный герой проекта отметил, что не может понять, почему у Лизы Адаменко произошла истерика, хотя он и правда хочет познакомить ее с родными. Следующий выпуск шоу будет в Турции, где Антон Криворотов представит участниц родителям.



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