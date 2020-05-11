В Москве за сутки 4 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

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11.05.2020, 9:48, Новости дня

За минувшие сутки 4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 17 тыс. 822, передает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822», – сообщила вице-мэр.

Ракова уточнила, что в каждом определенном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Вице-мэр призвала россиян ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку «диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста».

За минувшие сутки в РФ подтвердили 11 тыс. 12 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 209 тыс. 688 случаев коронавируса.



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