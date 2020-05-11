Инсайдер опубликовал рендеры смартфона с соотношением сторон 23:9

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11.05.2020, 9:30, Разное

Популярный инсайдер под псевдонимом Ice Universe опубликовал рендеры будущего смартфона с соотношением сторон экрана 23:9. Подобного устройства пока не существует, но эксперт не сомневается в его скором выходе.
Соотношение сторон 20:9 уже не кажется чем-то необычным и производители даже не акцентируют внимание на такой мелочи. О нём вспоминают только тогда, когда он уже превысил вышеперечисленное значение и даже в этом случае уделяют внимание не столь много, сколько самому экрану и его особенностям. Именно поэтому инсайдер решил показать, как же будет выглядеть телефон с соотношением 23:9, который, по его мнению, может появиться уже до конца 2021 года.

При всей вытянутой длине смартфона, в сравнении с другими флагманами, он не кажется чем-то чересчур вызывающим. Этому способствует и демонстрация Xiaomi Qin 2 в модификации Al Assistant Pro 64G. В этой версии соотношение сторон сенсорного дисплея составляет 22,5:9, что максимально приближено к рендерам и является пока рекордным для цифрового рынка смартфонов.



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