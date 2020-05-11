Названы наиболее подаваемые автомобили в мире

11.05.2020, 9:30, Разное

В перечень наиболее продаваемых автомобилей в мире попали ряд моделей, о существовании которых в РФ могут и не знать. Отдельно можно добавить, что в данный список LADA не вошла.

Для автомобиля Toyota Corolla 2019 год оказался очень удачным, потому как она увеличила объем продаж в сравнении с прежним годом, подтвердив статус лидера рынка во всем мире. Эта машина стала наиболее реализуемой на территории Китая в ушедшем году, это единственное транспортное средство, которое можно встретить на всех континентах планеты. Учитывая данный показатель, Toyota Corolla добьется вскоре 50 миллионов суммарных продаж после запуска в 60-х годах, а это поспособствует укреплению позиции самого продаваемого автомобиля. В прошлом году клиенты купили больше 1,4 миллиона экземпляров модели данного бренда.

Ниже в перечне расположился Ford F Series с показателем 1,07 миллиона автомобилей. Невзирая на хорошие цифры, американский бренд зафиксировал падение поставок на 1,7% по сравнению с 2018 годом. Главной модификацией машины является F-150, но потребитель может купить и другой вариант с крупными габаритами – F-250 King Ranch.

Замыкает тройку самых продаваемых автомобилей в мире еще одна Toyota – RAV4, ее показатель составляет 961,9 тысячи единиц. Эта четырехколесная разработка японской компании не смогла дотянуть до миллиона из-за перенесенного запуска новой генерации на китайском рынке. Именно в КНР машина стала хитом, поэтому цифры нынешнего года обязаны отражать это при условии, что объем реализации вернется в русло после пандемии.