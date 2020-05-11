Влад Кадони предложил Ольге Бузовой завести ребенка

11.05.2020, 9:30, Разное

Влад Кадони, ведущий «Дом-2», обратился к Ольге Бузовой с особенным предложением. Он хочет заключить договоренность, благодаря которой они смогут построить семью и обзавестись детьми.

Влад Кадони во время съемок одной из программ говорил об отношениях и понял, что у всех участвующих в «Дом-2» уже есть дети или скоро появятся. Без наследников пока только Ольга Бузова, поэтому ему стало ясно, что им нужно завести совместного ребенка.

Телеведущий предлагает Ольге Бузовой создать семью, но с определенными условиями. Если до 40 лет у них не появятся наследники, то тогда они воссоединятся и смогут завести общего ребенка вместе. Он считает, что идея замечательная, так они смогут разрешить не только собственные трудности, но и появится шанс родить умного и красивого малыша.

Влад Кадони называет себя интеллектуальным, а Ольгу Бузову прекрасной. Также ведущий подшучивает, что если задумка реализуется иначе, а их ребенок получит внешность отца и умственные способности матери, то он будет несчастным.