Россия вышла на 3 место в мире по числу инфицированных коронавирусом
11.05.2020, 10:35, Коронавирус
Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение
За последние сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах (плюс 5,6 процента). Накануне прирост составил 11 012 человек.
Общее количество заразившихся достигло 221 344 человек.
За день умерли 94 человека (вчера – 88). Общее число погибших от COVID-19 составило 2009 человек. За последние сутки выздоровели 5495 человек, количество выписанных пациентов возросло до 39 801 человека.
По состоянию на 10 мая проведено 5 636 763 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находилось 910 345 человек, под контролем остаются 247 842 человека.
Статистика по регионам:
|Регион
|Выявлено
|Новые
|Активные
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|115909
|6169
|96963
|17822
|1124
|Московская область
|21637
|1079
|20039
|1389
|209
|Санкт-Петербург
|7711
|307
|5974
|1681
|56
|Нижегородская область
|4733
|291
|4008
|694
|31
|Республика Дагестан
|2772
|119
|1784
|968
|20
|Мурманская область
|2416
|45
|2120
|291
|5
|Краснодарский край
|2027
|98
|1343
|662
|22
|Свердловская область
|1952
|108
|1666
|283
|3
|Тульская область
|1881
|86
|1545
|324
|12
|Ростовская область
|1851
|88
|1422
|407
|22
|Калужская область
|1828
|98
|1559
|254
|15
|Республика Татарстан
|1761
|90
|1296
|460
|5
|Рязанская область
|1744
|96
|1515
|224
|5
|Брянская область
|1678
|73
|1120
|536
|22
|Республика Северная Осетия — Алания
|1647
|72
|1341
|296
|10
|Республика Башкортостан
|1567
|76
|1117
|435
|15
|Ленинградская область
|1566
|66
|1110
|450
|6
|Курская область
|1484
|74
|1177
|301
|6
|Тамбовская область
|1403
|91
|1108
|293
|2
|Владимирская область
|1326
|77
|1211
|100
|15
|Кабардино-Балкарская Республика
|1325
|80
|1099
|223
|3
|Республика Ингушетия
|1245
|46
|929
|287
|29
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|1239
|62
|1058
|178
|3
|Республика Чувашия
|1220
|76
|957
|255
|8
|Красноярский край
|1201
|58
|901
|285
|15
|Ярославская область
|1192
|78
|983
|198
|11
|Республика Мордовия
|1190
|42
|945
|237
|8
|Новосибирская область
|1171
|71
|842
|314
|15
|Саратовская область
|1168
|92
|926
|237
|5
|Челябинская область
|1118
|77
|851
|263
|4
|Орловская область
|1087
|64
|821
|257
|9
|Ставропольский край
|1084
|34
|763
|301
|20
|Волгоградская область
|1061
|49
|735
|314
|12
|Самарская область
|1017
|66
|873
|135
|9
|Оренбургская область
|986
|49
|650
|331
|5
|Хабаровский край
|935
|39
|563
|365
|7
|Республика Марий Эл
|928
|25
|300
|623
|5
|Приморский край
|907
|51
|684
|213
|10
|Смоленская область
|902
|164
|631
|264
|7
|Воронежская область
|899
|51
|545
|342
|12
|Тверская область
|898
|31
|544
|344
|10
|Липецкая область
|897
|48
|701
|193
|3
|Ульяновская область
|848
|41
|692
|152
|4
|Республика Коми
|844
|21
|577
|252
|15
|Ивановская область
|843
|85
|652
|180
|11
|Кировская область
|835
|28
|567
|263
|5
|Тюменская область
|832
|29
|527
|300
|5
|Пензенская область
|802
|38
|390
|402
|10
|Белгородская область
|798
|91
|584
|208
|6
|Чеченская Республика
|787
|28
|334
|445
|8
|Ханты-Мансийский АО
|777
|84
|521
|252
|4
|Астраханская область
|764
|33
|577
|181
|6
|Пермский край
|753
|10
|341
|401
|11
|Калининградская область
|753
|40
|535
|207
|11
|Алтайский край
|707
|38
|480
|224
|3
|Республика Бурятия
|620
|50
|427
|188
|5
|Республика Саха (Якутия)
|551
|41
|427
|120
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|539
|12
|450
|86
|3
|Новгородская область
|514
|17
|401
|108
|5
|Республика Калмыкия
|494
|21
|359
|129
|6
|Республика Хакасия
|466
|41
|362
|96
|8
|Архангельская область
|457
|32
|291
|163
|3
|Удмуртская Республика
|389
|19
|248
|129
|12
|Камчатский край
|384
|8
|333
|51
|0
|Костромская область
|372
|15
|254
|115
|3
|Забайкальский край
|344
|39
|229
|115
|0
|Иркутская область
|313
|24
|224
|85
|4
|Псковская область
|308
|15
|233
|67
|8
|Омская область
|302
|23
|237
|58
|7
|Вологодская область
|298
|12
|193
|104
|1
|Томская область
|279
|69
|220
|56
|3
|Кемеровская область
|251
|18
|165
|79
|7
|Республика Адыгея
|241
|17
|61
|173
|7
|Республика Крым
|193
|4
|127
|64
|2
|Еврейская автономная область
|185
|6
|145
|39
|1
|Республика Карелия
|160
|12
|125
|35
|0
|Магаданская область
|155
|0
|69
|83
|3
|Амурская область
|152
|12
|127
|24
|1
|Севастополь
|126
|4
|100
|24
|2
|Республика Тыва
|93
|12
|64
|29
|0
|Курганская область
|79
|6
|44
|35
|0
|Республика Алтай
|54
|2
|36
|18
|0
|Ненецкий автономный округ
|50
|1
|49
|1
|0
|Сахалинская область
|38
|1
|18
|20
|0
|Чукотский автономный округ
|31
|1
|20
|11
|0
В мире жертвами новой коронавирусной инфекции по состоянию на утро 11 мая стали 282 727 человек, за сутки скончались 3398 человек. Всего в мире, по данным университета, на утро 11 мая насчитывалось 4 103 152 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 634 случая заражения (рост на 1,9 процента). Излечились 1 411 708 человек.
Больше всего случаев инфицированния зарегистрировано в США – 1 329 799 (79 528 скончавшихся), Испании – 224 350 (26 621), России – 221 344 (2009), Великобритании – 220 449 (31 930) и Италии – 219 070 (30 560).
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