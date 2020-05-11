Россия вышла на 3 место в мире по числу инфицированных коронавирусом

11.05.2020, 10:35, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

За последние сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах (плюс 5,6 процента). Накануне прирост составил 11 012 человек.

Общее количество заразившихся достигло 221 344 человек.

За день умерли 94 человека (вчера – 88). Общее число погибших от COVID-19 составило 2009 человек. За последние сутки выздоровели 5495 человек, количество выписанных пациентов возросло до 39 801 человека.

По состоянию на 10 мая проведено 5 636 763 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находилось 910 345 человек, под контролем остаются 247 842 человека.

Статистика по регионам:

Регион Выявлено Новые Активные Выздоровело Умерло Москва 115909 6169 96963 17822 1124 Московская область 21637 1079 20039 1389 209 Санкт-Петербург 7711 307 5974 1681 56 Нижегородская область 4733 291 4008 694 31 Республика Дагестан 2772 119 1784 968 20 Мурманская область 2416 45 2120 291 5 Краснодарский край 2027 98 1343 662 22 Свердловская область 1952 108 1666 283 3 Тульская область 1881 86 1545 324 12 Ростовская область 1851 88 1422 407 22 Калужская область 1828 98 1559 254 15 Республика Татарстан 1761 90 1296 460 5 Рязанская область 1744 96 1515 224 5 Брянская область 1678 73 1120 536 22 Республика Северная Осетия — Алания 1647 72 1341 296 10 Республика Башкортостан 1567 76 1117 435 15 Ленинградская область 1566 66 1110 450 6 Курская область 1484 74 1177 301 6 Тамбовская область 1403 91 1108 293 2 Владимирская область 1326 77 1211 100 15 Кабардино-Балкарская Республика 1325 80 1099 223 3 Республика Ингушетия 1245 46 929 287 29 Ямало-Ненецкий автономный округ 1239 62 1058 178 3 Республика Чувашия 1220 76 957 255 8 Красноярский край 1201 58 901 285 15 Ярославская область 1192 78 983 198 11 Республика Мордовия 1190 42 945 237 8 Новосибирская область 1171 71 842 314 15 Саратовская область 1168 92 926 237 5 Челябинская область 1118 77 851 263 4 Орловская область 1087 64 821 257 9 Ставропольский край 1084 34 763 301 20 Волгоградская область 1061 49 735 314 12 Самарская область 1017 66 873 135 9 Оренбургская область 986 49 650 331 5 Хабаровский край 935 39 563 365 7 Республика Марий Эл 928 25 300 623 5 Приморский край 907 51 684 213 10 Смоленская область 902 164 631 264 7 Воронежская область 899 51 545 342 12 Тверская область 898 31 544 344 10 Липецкая область 897 48 701 193 3 Ульяновская область 848 41 692 152 4 Республика Коми 844 21 577 252 15 Ивановская область 843 85 652 180 11 Кировская область 835 28 567 263 5 Тюменская область 832 29 527 300 5 Пензенская область 802 38 390 402 10 Белгородская область 798 91 584 208 6 Чеченская Республика 787 28 334 445 8 Ханты-Мансийский АО 777 84 521 252 4 Астраханская область 764 33 577 181 6 Пермский край 753 10 341 401 11 Калининградская область 753 40 535 207 11 Алтайский край 707 38 480 224 3 Республика Бурятия 620 50 427 188 5 Республика Саха (Якутия) 551 41 427 120 4 Карачаево-Черкесская Республика 539 12 450 86 3 Новгородская область 514 17 401 108 5 Республика Калмыкия 494 21 359 129 6 Республика Хакасия 466 41 362 96 8 Архангельская область 457 32 291 163 3 Удмуртская Республика 389 19 248 129 12 Камчатский край 384 8 333 51 0 Костромская область 372 15 254 115 3 Забайкальский край 344 39 229 115 0 Иркутская область 313 24 224 85 4 Псковская область 308 15 233 67 8 Омская область 302 23 237 58 7 Вологодская область 298 12 193 104 1 Томская область 279 69 220 56 3 Кемеровская область 251 18 165 79 7 Республика Адыгея 241 17 61 173 7 Республика Крым 193 4 127 64 2 Еврейская автономная область 185 6 145 39 1 Республика Карелия 160 12 125 35 0 Магаданская область 155 0 69 83 3 Амурская область 152 12 127 24 1 Севастополь 126 4 100 24 2 Республика Тыва 93 12 64 29 0 Курганская область 79 6 44 35 0 Республика Алтай 54 2 36 18 0 Ненецкий автономный округ 50 1 49 1 0 Сахалинская область 38 1 18 20 0 Чукотский автономный округ 31 1 20 11 0

В мире жертвами новой коронавирусной инфекции по состоянию на утро 11 мая стали 282 727 человек, за сутки скончались 3398 человек. Всего в мире, по данным университета, на утро 11 мая насчитывалось 4 103 152 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 78 634 случая заражения (рост на 1,9 процента). Излечились 1 411 708 человек.

Больше всего случаев инфицированния зарегистрировано в США – 1 329 799 (79 528 скончавшихся), Испании – 224 350 (26 621), России – 221 344 (2009), Великобритании – 220 449 (31 930) и Италии – 219 070 (30 560).