Ученые из Сингапура отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса

11.05.2020, 9:09, Разное

Учёные из Сингапура отменили свои предыдущие прогнозы об окончании пандемии коронавируса. Причина заключается в невозможности точно назвать дату в связи с резкими изменениями ситуации по всему миру.

Изначально сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна опубликовали диаграмму, показывающую, когда именно стоит ожидать прекращение пандемии. Несмотря на довольно утешительные прогнозы, все данные были удалены с сайта учреждения. Исследователи поспешили объяснить, в чём причина такого радикального решения.

Они рассказали, что многие восприняли эту информацию как истинную и непоколебимую, считая названную дату окончания пандемии единственной из возможных. В свою очередь реальная ситуация в мире постоянно меняется и поэтому любые предсказания являются по своей сути бесполезными. Именно поэтому учёные решили внимательно отслеживать распространение коронавируса, но при этом ничего не прогнозировать.

Сингапурские эксперты просчитали и дату окончания пандемии коронавируса в России, но числа постоянно переносились. Изначально предполагалось, что это случится 20 июля, но позднее датой окончания называли 8 сентября. Сейчас же достоверно нет информации даже о приблизительных сроках, пишет интернет-издание Телеканал 360.