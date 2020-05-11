 

Екатерина Варнава устроила танцы с 75-летней матерью

11.05.2020, 9:09, Разное

Екатерина Варнава продемонстрировала танцы с 75-летней матерью Галиной Степановной. Поклонников поразила активность мамы телеведущей.
На своей странице в Instagram Екатерина Варнава разместила видео, которое сняла с помощью приложения Boomerang, чтобы продемонстрировать танцевальный номер с матерью Галиной Степановной. На ролике видно, как они активно двигаются перед камерой. Для съемок знаменитость подобрала спортивную одежду, добавив к ней кроссовки белого цвета. В подписи к публикации она признается, что соскучилась по ней.

Подписчики Екатерины Варнавы танцы ведущей и ее родительницы посчитали зажигающими. Также заметили и активность Галины Степановны, невзирая на ее возраст, ведь матери ведущей уже 75 лет



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