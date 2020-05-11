При пожаре в хосписе в Красногорске погибли десять человек

11.05.2020, 9:05, Новости дня

Количество погибших в результате пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до десяти, пациенты погибли от отравления угарным газом, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ранее агентства сообщали о девяти жертвах пожара. МЧС Подмосковья пока также подтверждает гибель девяти человек.

Предварительной причиной гибели пациентов хосписа, по данным источника “Интерфакса”, стало отравление продуктами горения. К месту пожара выехали следователи и криминалисты, сообщила представитель управления Ольга Врадий.

Пожар в красногорском пансионате для пожилых “Второй дом”, который используется как хоспис, произошел в ночь на понедельник. Всего, по данным МЧС, в здании находились 37 человек, восемь из них – персонал. Двадцать человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, внутри оставались лежачие пациенты. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, отмечает РИА Новости.

Как сообщают информагентства со ссылкой на источники, хоспис мог работать нелегально.

“По предварительной информации, двухэтажное здание было арендовано частным лицом. Без документов там было организовано размещение престарелых людей, в том числе лежачих”, – сказал источник агентства ТАСС.