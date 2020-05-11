 

Мнучин заявил, что продление карантина может нанести экономике США непоправимый вред

11.05.2020, 8:54, Новости дня

Продление карантина может нанести экономике США непоправимый вред. Об этом в эфире телеканала Fox News 10 мая сообщил министр экономики Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

“Мы будем открываться очень продуманным способом. Так, чтобы люди вернулись на работу безопасно с выполнением требований социального дистанцирования”, – сказал Мнучин.

Он заявил, что уровень безработицы в США еще будет ухудшаться прежде, чем начнется подъем.

Глава минфина прогнозирует, что экономика начнет подниматься уже в третьем-четвертом квартале этого года. “Следующий год будет замечательным”, – подчеркнул Мнучин. 

Комментируя мнение экспертов в сфере здравоохранения о том, что преждевременный выход из карантина может привести к повторной вспышке коронавируса, Мнучин сказал, что промедление с “открытием” страны также несет риски.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 102 849 человек. Жертвами COVID-19 стали 282 719 человек, выздоровело 1 411 619 человек. 

США являются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 329 799, умерло 79 528, излечилось 216 169 человек.

С 11 марта в США действуют ограничительные меры в связи с пандемией. 27 марта президент Дональда Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для поддержки экономики страны в период эпидемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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