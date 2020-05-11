За сутки коронавирус в Украине подтвердили еще у 416 человек, 17 умерли

11.05.2020, 8:54, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус было подтвержден еще у 416 человек, 17 человек скончались, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 11 мая.

Всего с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 человек умерли, а 3288 выздоровели.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,1 млн человек, сообщил Университет Хопкинса.