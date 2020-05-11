Названы причины ошибочных отрицательных результатов на коронавирус

11.05.2020, 8:53, Разное

Тесты на наличие нового коронавируса способны вводить в заблуждение и показывать ошибочно отрицательные результаты на всех стадиях заболевания пневмонией. Об этом пояснила биолог Анна Баранова.

Как заметила Анна Баранова, на начальном этапе коронавирус способен делиться даже при дефиците симптомов, а его носитель распространяет инфекцию, не подозревая об этом. Почти 40% людей начинают болеть после контакта с бессимптомными лицами. По окончании первой стадии признаки Covid-19 уже начинают проявляться, но у определенной численности людей недуг останавливается на этом и больше не дает о себе знать. На первом этапе вирус ликвидируют интерфероны, выступающие защитной системой организма. Тот, в свою очередь, не производит антитела, в связи с чем анализ у пострадавшего может оказаться отрицательным.

Во время второй фазы начинают проявляться первые симптомы: кашель, одышка и температура. В этом случае пневмония еще распространяется, поэтому нужно задействовать терапию против коронавируса. Активизируется и организм, включающий дополнительную защиту. Как и в первом случае, Covid-19 не переходит в острую форму, но бывает, что воспаление по-прежнему активно. Подобная ситуация приводит к отрицательным результатам теста.

В период третьего этапа также может появиться цитокиновый шторм, повреждающий ткани тела. Вирус вырабатывает новые микротела на низком уровне, а выздороветь пациент может благодаря стойкости организма.