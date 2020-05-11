 

Иранские ВМС по ошибке уничтожили свое же военное судно

11.05.2020, 8:53, Разное

Недавно в Сети появилась информация о том, что в ходе военных учений в Оманском заливе иранским кораблем ошибочно было уничтожено судно своих же ВМС. Об этом рассказал ряд источников в соцсети Twitter.
Ошибка военных привела к тому, что, во время маневров в водах Оманского залива, пусковыми комплексами эсминца Jamaran случайно была выпущена ракета, которая угодила прямиком в военно-транспортное судно Konarak, приведя к гибели нескольких десятков моряков и затопив поврежденный корабль. Сообщается, что эсминец, поступивший на вооружение иранских ВМС еще десять лет назад, является одним из флагманов флота этой страны. Его экипаж составляет почти полторы сотни человек, а сам корабль вооружен мощным боекомплектом из торпед и ракет различного назначения.

Стоит отметить, что информация о жертвах происшествия пока является довольно противоречивой. Так, сообщение агентства ААА, опубликованное в Twitter первым, говорит о гибели всего экипажа ВТС Konarak в количестве сорока человек, но слова в той же соцсети журналиста Тагвея Бабака, размещенные несколько позже, свидетельствуют о потерях тридцати военных моряков. В любом случае, представители Министерства обороны государства пока никаких официальных комментариев по поводу произошедшего инцидента не дали.



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