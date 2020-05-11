Анатолий Цой рассказал о любимом номере в «Масках»

11.05.2020, 8:53, Разное

Благодаря шоу «Маски» певец Анатолий Цой стал очень популярным. Сейчас он не скрывает, что обожает все песни, выбранные для конкурса, но одна из них имеет для него особенное значение.

Артист казахского происхождения Анатолий Цой стал одним из самых известных участников программы «Маски», порадовав своим талантом как публику, так и жюри. Он демонстрировал такое мастерство в личных номерах, что судьи не могли прийти в себя и решили отдать победу именно однофамильцу известного фронтмена рок-группы «Кино».

Певец до последнего сомневался в своем успехе, потому как ему противостояли хорошие соперники, но это не мешало ему полностью выкладываться на каждом выступлении. Особенно запомнил исполнитель момент, когда ему пришлось спеть культовую музыкальную композицию Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». Как признался Анатолий Цой, этот трек является личным для него самого, она запала не только ему в душу, но и многим другим людям.

Старался продемонстрировать себя с лучшей стороны артист и при последнем исполнении в рамках «Масок» песни «Нелюбимая». Позже певец заявил, что спел ее в честь коллеги Батырхана Шукенова. Тем самым Анатолий Цой отдал дань собственной Родине — Казахстану с любовью и от всей души. Уже в финальном раунде артист противостоял Карине Кокс, скрывавшейся под маской Волка. Закончив выступление на проекте, Анатолий Цой принял решение гастролировать и записывать альбомы под псевдонимом Tsoy, успев написать несколько треков.