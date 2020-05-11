СК назвал возможную причину пожара в подмосковном хосписе

11.05.2020, 8:53, Новости дня

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели девяти человек во время пожара в хосписе в подмосковном Красногорске, информирует пресс-служба СК РФ по региону.

Расследование ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц», сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Напомним, пожар в хосписе произошел в ночь на 11 мая. В результате пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске погибли девять человек, еще девять были госпитализированы.

В пресс-службе главы городского округа сообщили, что хоспис по документам проходит как частное владение. Организатор хосписа Дмитрий Новиков задержан. При этом он не смог ответить следователям на вопрос о том, сколько человек находилось в учреждении.