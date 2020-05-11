Футбольный сезон в Испании планируют возобновить 12 июня

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11.05.2020, 8:45, Новости дня

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятные сроки возвращения футбольного чемпионата Испании после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Он считает, что это может произойти 12 июня.

"Рестарт сезона в Испании должны будут одобрить органы здравоохранения страны, — признался Тебас, слова которого приводит Marca. — Точную дату возобновления чемпионата не знает никто, но лично я хочу, чтобы это произошло 12 июня. Нам необходимо вернуться к экономической деятельности из-за финансовых убытков".

При этом глава Ла Лиги уточнил, что матчи как высшего, так и второго дивизионов будут проходит при пустых трибунах.

Ранее Вести.Ru сообщали, что в руководстве испанского футбола серьезно настроены доиграть текущий сезон в кубке и чемпионате страны. А в случае, если кто-то из футболистов или клубов будет отказываться выходить на поле в официальном матче, то будет подвержен штрафам.



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