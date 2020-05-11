 

Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, ушел в отставку

11.05.2020, 8:45, Новости дня

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона ушел в отставку. Он был вынужден сложить полномочия после крупного дипломатического скандала, сообщает телеканал "Россия 24".

8 мая Табона на своей странице в социальной сети Facebook сравнил канцлера Германии Ангелу Меркель с Адольфом Гитлером. Он написал: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она воплотила в жизнь мечту Гитлера о контроле над Европой".

 

В министерстве иностранных дел Мальты заверили, что не разделяют позицию дипломата, и пообещали отправить в посольство Германии извинение за "неуважительную" публикацию.



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