Нужна помощь: Егору Шумкову требуется специализированное кресло-коляска

11.05.2020, 8:45, Новости дня

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о семилетнем Егоре Шумкове из Уфы.

У мальчика детский церебральный паралич. Родители регулярно занимаются с Егором, и интенсивное лечение приносит свои плоды: мальчик активно развивается, уже умеет читать и считать, увлекается математикой. Но из-за скованности мышц ребенок не может нормально передвигаться. Ему нужна удобная и безопасная коляска, сконструированная специально для детей с неврологическими проблемами. Но такие коляски за счет госбюджета не предоставляются и стоят очень дорого.

Из письма Светланы Чанышевой, мамы Егора: "Сынок родился недоношенным, больше недели провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Потом еще полтора месяца мы с Егором лежали в больнице. Сразу после выписки стали наблюдаться у невролога. Поначалу сын активно развивался: хорошо держал голову, хватал игрушки, начал ползать по-пластунски, пытался садиться. Но в полгода наступило резкое ухудшение, Егор перестал ползать и осваивать новые движения. В год сыну диагностировали детский церебральный паралич. Мы не опустили руки и продолжили лечение. Егор регулярно проходит курсы реабилитации, ЛФК, массажа, занимается в бассейне. Он активный, смышленый ребенок, умеет читать и считать, посещает математический кружок. Сын мечтает о спорте, обожает хоккейные матчи. Благодаря постоянному лечению Егор научился ползать, садиться, стоять у опоры. Но ходить он не может. Для посещения больниц, реабилитационных центров, занятий и прогулок сыну нужна удобная, безопасная специализированная коляска для детей с ДЦП. Такую за счет госбюджета не выдают, сами купить ее мы не можем. У нас двое детей, живем на скромную зарплату мужа-электрика и социальные пособия. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Егора Шумкова не хватает 170 524 руб.

Милявша Хусаинова, педиатр, Детская поликлиника №6 (Уфа): "У Егора детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Ребенку необходима специализированная коляска для детей с ДЦП для правильного позиционирования тела, чтобы исключить развитие дальнейших осложнений".

Стоимость специализированного кресла-коляски 279 552 руб.

5143 руб. собрали телезрители Башкирского спутникового телевидения

103 885 руб. собрали читатели газеты "Республика Башкортостан", resbash.ru и rusfond.ru

Не хватает 170 524 руб.

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