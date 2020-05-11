Мясной Бор – Самое страшное место Великой Отечественной войны

11.05.2020, 8:41, Разное

В учебниках истории, даже в самых подробных и объемных, по Великой Отечественной войне 1941-1945 годов можно найти все о боях, потерях, военных операциях, но там никогда не будет ничего о потустороннем.

Между тем множество мест, где проходили самые кровавые сражения, даже спустя десятилетия после войны сохраняют особую странную и пугающую энергетику.

Одно из таких мест находится в Новгородской области и те, кто здесь побывал, часто потом признавались, что так страшно и жутко им не было еще нигде (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Даже само название этого места вызывает мурашки – Мясной бор.

Бор это лес, но как же лес может быть "мясным"? Воображение тут же рисует горы окровавленных трупов между деревьями, хотя название это никак с человеческой трагедией не связано.

Мясной бор так называется по названию расположенной рядом с ним небольшой деревни, а она в свою очередь получила его еще во времена Петра I, который велел построить тут скотобойню. В те годы кости животных нормально утилизировать еще не научились и костные останки свиней и коров попросту закапывали в лесу рядом с деревней.

В 1942 году в окрестностях Мясного Бора советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда. На штурм немцев было брошено около 400 тысяч человек. При этом из-за плохого снабжения многим из них быстро стало не хватать припасов, а весной снег тут растаял и всё превратилось в непроходимое болото.

Раз за разом советские солдаты набрасывались на немецкие позиции, но лишь подставляли себя под пули и падали мертвыми в болотную воду. По подсчетам различных исследователей, в том числе современных поисковиков, на этом небольшом участке земли всего в несколько гектаров полегло не менее 200 тысяч человек.

Даже сложно представить, какая тут давящая атмосфера, ведь все, кто ходит по этому лесу, буквально ходят по человеческим костям. А если еще и поверить в то, что даже всего один внезапно убитый человек оставляет на месте своей смерти некий духовный "отпечаток" (есть такие эзотерические теории), то тут все буквально "забито" этими "отпечатками".

Поэтому неудивительно, что в этом месте даже "птицы не поют и деревья не растут", как пел Булат Окуджава. Мясной Бор обходят стороной и животные. Тут всегда очень тихо.

Еще в 1980-е, по словам очевидцев, под каждым кустом тут лежали грудами кости погибших. Их было так много, что земля не могла их скрыть и их было видно. С тех пор поисковики собрали все останки с поверхности и перезахоронили, но их осталось еще много в жирной влажной почве. Захоронены были останки лишь 40 тысяч человек.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Люди, работающие тут, верят в призраков солдат, которые бродят тут и для которых война все еще не окончена. Они словно оказались навсегда заперты в бесконечном сражении. Они наверное даже не понимают, что уже умерли.

Поисковики говорят, что атмосфера давит на психику так сильно, что они физически ощущают эту тяжесть. И многие из них лично сталкивались с мистическими явлениями. Кто-то чувствовал, что на него все время смотрят "тысячи глаз", другие слышали шаги по почве, звуки выстрелов из винтовок, разговоры солдат.

Больше всего подобных баек можно услышать от так называемых "черных копателей". Это люди, которых интересуют не кости, а оружие, каски, пистолеты, гранаты и другие предметы. На аукционах одна военная каска тех лет может стоить 100-200 тысяч рублей.

Однако Мясной Бор пугает даже подобных личностей, и они стараются обходить его стороной. Сюда отправляются копать лишь самые "отбитые". И они боятся не только призраков, но и некоего проклятия, которое накладывается на всех, кто не уважает мертвых и забирает их оружие.

Самой известной байкой такого рода является история "черного копателя", который отрыл в Мясном Бору множество пистолетов, в том числе немецкий. И вскоре его нашли убитым – кто-то застрелил его из этого немецкого пистолета. Может быть кто-то из других копателей, а может и призрак.

Другой популярной историей является рассказ дальнобойщика, который однажды ехал по дороге мимо Мясного Бора и заснул за рулем. Проснулся от от громкого вскрика "Эй, братишка!" и тут же заметил в зеркале заднего вида стоящего у дороге мужчину в советской военной форме.

Иногда местные жители слышат, как откуда-то из леса раздается немецкая музыка военных лет, слышат грохот проезжающих танков, крики идущих в атакую солдат и громкие стоны раненых. Жители деревни рассказывают, что регулярно по ночам в их дома стучатся "мертвые солдатики" и просят еды.

Поисковик Сергей Солодянкин к мистике в целом относится скептично, сам он за многие годы работ тут никогда не видел призраков. Однако странные вещи видел.

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Однажды его отряд наткнулся на поляну, на которой во время сражений располагался советский госпиталь. Когда на поляну прорвались немцы, они добили всех раненых и скинули их тела в одну яму. Одного скинули прямо вместе с подушкой, на которой он лежал и когда поисковики раскопали эту яму, они не поверили своим глазами – тела солдат превратились в прах, но подушка была еще целой и когда ее подняли, из нее натурально потекла красная кровь, словно совсем свежая.

Другая странность произошла, когда нашли останки советского офицера, на которых сохранились его сапоги. А в сапогах были куски картона, которые подкладывали вместо стелек. Они выглядели как кусочки мокрой грязи, но Солодянкин решил сохранить их и положил в пакет, чтобы позже изучить.

Но когда он приехал домой, то забыл об этом пакете, а когда вспомнил и вытащил, то на его взгляд это был просто кусок грязи и не больше. Поэтому он выбросил кусочки в мусорную корзину и занялся своими делами. А через некоторое время он вдруг услышал шепот "Я здесь.. я здесь" и шел этот шепот из… мусорной корзины.

У Солодянкина мурашки пошли по спине, он вытащил картонки из корзины, еще раз рассмотрел, на вид просто грязный картон и все. Поэтому он снова выбросил его в мусорку. Потом вышел из комнаты, а когда зашел в нее через несколько минут, то снова услышал настойчивый шепот из корзинки "Я здесь, ищи!".

Солодянкин признается, что у него, у совсем несуеверного человека, волосы дыбом встали. Он вытащил картонки и снова начал изучать, но теперь стал разбирать картон послойно. И обнаружил среди картона кусочки квитанции, а на ней имя Аристарх Кузиминский. Так удалось вернуть имя этому офицеру.