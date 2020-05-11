Скольжение в иную реальность Сары Райан и ее зятя

11.05.2020, 8:41, Разное

Эта странная история трактуется скорее как городская легенда. Случилось это в 1977 году, когда местной жительнице Саре Райан было 22 года.

Жила Сара в городке Савой, штат Массачусетс. Однажды солнечным летним дней она и двое ее друзей решили поехать на пикник в местечко, которое находится как раз посередине можно городками Савой и Флорида в том Массачусетсе.

Они поехали по грунтовой сельской дороге, которая шла вдоль большой горы Форест. В этом месте было несколько таких дорог и у них даже не было названия, поэтому точные ориентиры места остались неизвестными (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Сара и ее друзья выросли тут и хорошо ориентировались в этих дорогах, а конкретно по этому маршруту они ездили уже неоднократно. В нужный момент надо было свернуть с грунтовой дороги на одну из заросших травой боковых дорог и доехать до леса.

В этом лесу была полянка, на которой Сара и ее друзья каждый год устраивали пикники. Но в этом году что-то изменилось, они поняли это, когда доехали до леса и внезапно увидели среди деревьев большое кладбище с памятниками и могилами, окруженное высоким и прочным железным забором.

Первой мыслью, которая проскочила в голове Сары, была "Кому пришла в голову идея расположить кладбище в таком отдаленном месте?". Помимо того, что тут был лес, это место было достаточно далеко от любых поселений и к нему не вела ни одна приличная дорога.

Сара и ее друзья вышли из машине и подошли вплотную к забору. Сомнений не осталось, это и в самом деле было реальное кладбище, причем были видно, что могилы ухожены, кладбище не выглядело заброшенным и заросшим. Правда нигде не было видно домика смотрителя, а еще могилы выглядели не новыми, однако друзья были уверены, что еще год назад на этом месте был обычный лес.

Они попытались перебраться через ограду, но это сделать не удалось, прутья были слишком частыми, ограда была довольно высокой и с острыми кольями наверху. А ворота кладбища были плотно закрыты на замок. Поэтому друзьям ничего не оставалось, как сесть в машину и уехать обратно домой.

Дома они рассказали о кладбище еще двум друзьям и на следующий день уже пятеро человек снова поехали в то самое место, чтобы все-таки попробовать разгадать загадку кладбища. Они ехали в точности тем же маршрутом, они никак не могли спутать дороги и ориентиры, но когда они приехали к лесу, никакой ограды и кладбища там не было.

Они долго бродили среди деревьев, пытаясь найти кладбище, но находили лишь свою полянку для пикников и никаких признаков ограды и могил. Когда они вернулись домой, то не стали рассказывать об этой странности никому и постепенно забыли об этом случае.

Прошло 25 лет и наступил 2002 год. За эти годы у Сары Райан родилась дочь, выросла, обнаружила себе парня, а потом вышла за него замуж. Однажды днем Сара Райан завтракала на кухне вместе со своим зятем – мужем дочери, они разговорились и Сара почему-то решила рассказать ему о странном исчезающем кладбище, которое она видела в юности.

Не успела она рассказать эту историю, как у зятя глаза округлились от удивления и теперь уже он стал рассказывать историю, которая случилась с ним около 10 лет назад, когда он был подростком.

Как и Сара, этот молодой человек вырос в Савое, и в подростковые годы вместе со своими друзьями любил кататься на велосипедах по окрестностям. Особенно им полюбилось одно место у подножия горы Форест, там были редкие деревья и там было много холмиков и трамплинов, по которым они гоняли

Однажды он ехал на скорости по лесу в том месте и внезапно чуть не разбился, потому что неожиданно выехал к высокой стальной ограде. Он был уверен, что раньше на этом месте никакой ограды не было, поэтому спешился и стал всматриваться, что там такое. Он заметил аккуратные ухоженные надгробия и понял, что это кладбище.

Когда он вернулся к своим друзья и пояснил им про кладбище. они тут же поехали с ним, но теперь кладбище исчезло. Они его не нашли и больше он никогда его в этом месте не видел.

Так и осталось загадкой, с чем именно сталкивались Сара и ее зять. Было ли это скольжением в иную реальность, или может быть они попадали в иное время, может быть в прошлое, когда тут было кладбище, или же в будущее.