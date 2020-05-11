Может ли ночной кошмар убить человека?

11.05.2020, 8:41, Разное

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни видел настолько кошмарный сон, что просыпался в холодном поту, с криком или с сильно колотящимся сердцем в груди.

Многие также испытывают такое необычное состояние как ночной паралич, во время которого они вроде как и не спят, но при этом видят пугающие тени или жутких черных людей рядом с их кроватью.

Однако от любого кошмара можно проснуться и ночной паралич тоже не причиняет человеку физического вреда. Или же нет?

Врачи конечно же скажут, что умереть от ночного кошмара можно только если очень-очень сильно испугаться, до разрыва сердца. Но такое даже в реальности происходит очень редко, а официально подтвержденных случаев смерти именно от страха во сне и вовсе не существует (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Однако неофициально такие случае были. И Уэс Крейвен, режиссер культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" однажды пояснил в интервью, что в основе сценария лежали несколько историй, когда люди и в самом деле по каким-то непонятным причинам умирали во сне.

По словам Крейвена, случаи, о которых он читал, произошли где-то в Юго-Восточной Азии и подробности ему не известны. При этом данные случаи там считались скорее мистическим делом, чем медицинским. Трактовалось, что людей во сне могли убить призраки.

На самом деле существует несколько медицинских условий, когда человек может умереть во время сна. Одно из них называется апноэ во сне и во время него человек перестает делать вдох и выдох. Длится это как правило от 10 до 30 секунд, однако в особо тяжелых случаях может занимать и 2-3 минуты, а еще происходить неоднократно за одну ночь.

Если у человека начинают возникать длительные апноэ во сне, у него полностью разрушается режим сна и он начинает страдать от хронической усталости, ухудшения памяти и интеллекта.

И если такое начинает длиться долго, то в конечном итоге человек начинает страдать от артериальной гипертензии и может умереть от инсульта. Или задохнуться при особенно длительном апноэ. Особенно страшно, что подобное чаще всего происходит не со стариками, а с людьми 20-30 лет.

Другое странное расстройство сна, которое может привести к смерти, называется синдром Бругада. И им чаще всего как раз страдают жители Азии, особенно мужчины. Это наследственное заболевание из-за мутации гена SCN5A и человек с таким синдромом имеет высокий риск умереть во сне от внезапных и неожиданных проблем с сердцем.

Особенно часто это заболевание выявляется у жителей Лаоса (1 случай на 10 тысяч жителей) и Таиланда (26-38 случаев на 100 тысяч жителей). Как и при ночном апноэ, от синдрома Бругада в основном умирают молодые люди.

К странным смертям во сне относят и СВДС – синдром внезапной детской смертности, причем его причины до сих пор остаются неизвестными. При СВДС совершенно здоровый младенец может просто заснуть и не проснуться, а вскрытие никогда не показывает причину его смерти. Ребенок просто спал, спал, а потом …умер.

Некоторые парапсихологи связывают внезапные смерти во сне со сновидениями, а именно с кошмарами. При сильном страхе человек может перестать дышать или у него нарушится сердцебиение, как раз все признаки указанных выше смертей во сне.

Эта версия выглядит особенно правдоподобной, если до смерти во сне человек считался совершенно здоровым и у него ранее не было никаких сердечных проблем.

Что такое сон, почему люди видят конкретные сновидения и почему они могут быть такими страшными ученые пока ничего не знают. Предполагается, что это какой-то необходимый для отдыха механизм работы нашего мозга, но почему тогда этот механизм создает ужасные кошмары?