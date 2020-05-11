США встревожены активностью в Арктике: «Там повсюду китайцы и русские»

11.05.2020, 8:40, Разное

8 мая 2020

Кеннет Брейтуэйт. Фото: seapowermagazine.org

США придется не только противостоять РФ в Арктике, но учесть растущие усилия Китая по оказанию влияния на этот регион. При этом Соединенные Штаты должны расширить там свое присутствие, для этого впервые за последние 30 лет в Баранцево море вошли американские боевые корабли. Об этом 7 мая заявил кандидат на пост министра ВМС США, ныне посол в Норвегии Кеннет Брейтуэйт на заседании комитета Сената.

Брейтуэйт подчеркнул, что Арктика важна для национальной обороны и международной торговли США.

«Китайцы и русские повсюду, особенно китайцы. Активность китайцев у берегов Норвегии на крайнем севере — это тревожный сигнал. Нам нужно быть бдительными», — сказал он.

«Влияние РФ обретает актуальность на мировой арене. Как мы понимаем, Китай также хочет доминировать на той же мировой арене», — отметил посол.

Он указал, что торговые издержки Китая при поставках на европейские рынки сократятся вдвое, если товары будут транспортироваться по Северному морскому пути через верхушку РФ в Киркенес, самый северный норвежский порт.

«Китай начал кампанию очарования, чтобы попытаться завоевать Норвегию… Китай теперь признает важность Киркенеса как пункта обеспечения конечной остановки на Северном морском пути, китайцы пытаются завоевать народ северной Норвегии», — указал Брейтуэйт.

«ВМС США находятся в авангарде противодействия китайской гегемонии в Арктике», — добавил он.

Чтобы показать РФ и Китаю свою «мощность в этой части мира», США направили в Баренцево море три эсминца, к которым присоединились корабли Королевского флота Великобритании и Королевского флота Норвегии.

Брейтуэйт также заявил, что будет решительно выступать за создание стратегического арктического порта, который мог бы обслуживать эсминцы и ледоколы. В настоящее время ближайший такой порт Анкоридж на Аляске, находится в 1500 милях от Полярного круга.

«Мы должны убедиться, что наше присутствие в Арктике замечено. Это будет моим приоритетом», — заверил сенаторов посол.

Говоря о российском военном флоте в Арктике, Брейтуэйт констатировал, что «подводные военные действия становятся все более сложной задачей в этом регионе», поскольку «противники США продолжают совершенствовать свои боевые системы».

«Я был свидетелем этого во время моего пребывания в качестве посла США в Норвегии, имея возможность плавать на борту норвежской подводной лодки для выявления и поддержания осведомленности о передвижениях российских подводных лодок в Арктическом регионе», — констатировал он.

«Соединенные Штаты находятся в стратегическом соперничестве за глобальное влияние с Китаем и Россией. Конкуренция великих держав является определяющим вызовом национальной безопасности нашего века и потребует передового развертывания военно-морских сил, которые могут конкурировать с равными противниками, сдерживать их и при необходимости побеждать», — резюмировал он.

EADaily уже сообщало, 4 мая корабли ВМС США и Великобритании, несущие крылатые ракеты, вошли в Баренцево море. Как заявили в оперативном объединении американских военно-морских сил в Европе, перед ними поставлены задачи — «укрепление фундамента боеготовности в Арктике», а также «отстаивание свободы навигации и демонстрация беспрепятственной интеграции среди союзников» и «проведение операций по обеспечению безопасности на море за Полярным кругом».

Командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти подчеркнула, что надводные корабли ВМС США в Баренцевом регионе не эксплуатировались с середины 1980-х годов.